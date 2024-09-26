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РИА Новости

Балтийский флот проводит заводские испытания подлодки "Великие Луки"

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Подлодка проект 677 "Лада"
Подлодка проект 677 "Лада".
Источник изображения: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"

Подлодка "Великие Луки", построенная для Балтфлота, продолжает ходовые испытания

КАЛИНИНГРАД, 25 сен - РИА Новости. Подводная лодка "Великие Луки", построенная для Балтийского флота на ОАО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, продолжает этап заводских ходовых испытаний, сообщает пресс-служба флота.

"В Балтийском море продолжаются заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки"... В рамках испытаний экипаж и специалисты предприятия проводят скоростные и маневренные испытания подводного корабля, проверяют гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, подъемно-мачтовые устройства, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения", - говорится в сообщении.

Подлодки проекта 677 "Лада" предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

Они, в частности, оснащаются крылатыми ракетами "Калибр".

Подлодки проекта "Лада" отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость более 20 узлов и погружаться на глубину свыше 300 метров.

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