МО Британии заявило об истощении военных запасов Запада из-за помощи Украине

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, третий справа внизу, позирует с украинскими солдатами, которые тренировались на танках Challenger 2 в Англии.

Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард отметил, что западным странам необходимо нарастить объемы собственного военного производства

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Западные страны опустошили свои запасы военной техники и вооружений в рамках помощи Украины. Об этом сообщил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард, слова которого приводит газета The Times.

"Я думаю, что большинство западных стран подарили большую часть имеющихся у них ресурсов", - сказал он. По словам Полларда, теперь западным странам необходимо нарастить объемы собственного военного производства в свете конфликта на Украине. "Нам необходимо не только восполнить свои запасы, но и обеспечить надежные поставки [оружия] на Украину, чтобы продолжать борьбу", - добавил замминистра обороны Великобритании.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.