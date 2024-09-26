РФ считает призыв ЕП бить оружием Запада подстрекательством к мировой войне

В столицах государств ЕС и альянса понимают, что у России есть вооружения, применение которых будет иметь "серьезные последствия для хозяев украинского режима", заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Призыв Европарламента снять с Киева ограничения на удары западным оружием по России можно расценивать как призыв к новой мировой войне. Об этом заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"Расцениваем призыв Европарламента к странам ЕС немедленно снять ограничения на использование Украиной западного оружия как прямое подстрекательство к новой мировой войне", - заявила дипломат на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Она указала, что в столицах государств ЕС и альянса понимают, что у России есть вооружения, применение которых будет иметь "серьезные последствия для хозяев украинского режима".

"Взвешивают там и вероятность выхода конфликта в ядерную плоскость. Как следует из документов Минобороны США, Пентагон недавно заказал моделирование последствий ядерной войны для аграрного сектора Восточной Европы. США, как всегда, явно рассчитывают отсидеться за океаном, подставив под удар континентальных союзников", - добавила Жданова.

19 сентября депутаты ЕП проголосовали за отмену ограничений на удары западным оружием по территории РФ. Резолюции этого органа не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, но используются в ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.