ВСУ показали работу артустановки Skynex по воздушным целям

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ опубликовали кадры, на которых показана работа артустановки Skynex по воздушным целям.

Skynex является системой ПВО ближнего действия, разработанной немецким концерном Rheinmetall для замены комплекса Skyguard в целях обнаружения, отслеживания и нейтрализации различных воздушных угроз. Как утверждает производитель, особенно она эффективна против БПЛА, вертолетов, самолетов и низковысотных ракет.

Изделие впервые было представлено в 2021 году. Его единственным эксплуатантом на данный момент являются ВСУ, получившие две батареи (комплекса) в апреле 2024 года.

Комплекс вооружен 35-мм нарезной автоматической пушкой Oerlikon Revolver Gun Mk3, оснащенной продвинутыми программируемыми боеприпасами AHEAD, которые позволяют перехватывать цели с высокой точностью благодаря подрыву на точно заданном расстоянии. Дальность стрельбы пушки составляет около 4000 м, она может поражать цели на высотах до 3500 м.

Источник изображения: topwar.ru

Комплекс Skynex, кроме артустановки, включает в свой состав пост управления и РЛС Oerlikon X-TAR3D, которая работает на максимальной дистанции до 50 км и может отслеживать цели на высоте до 10 тыс. м.

В дополнение к основному орудию система может быть оснащена спаренной пушкой Oerlikon GDF009 TREO, обеспечивая дополнительную огневую мощь. Также возможна установка ракетного комплекса HALCON SkyKnight C-RAM C-PGM. Данная ЗУР может поражать цели на максимальном расстоянии 10 тыс. м и на высоте до 6000 м.