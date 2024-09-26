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ЦАМТО

Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: Рособоронэкспорт

ЦАМТО, 25 сентября. Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех), зампредседателя Союза машиностроителей России Александр Михеев 25 сентября принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения организации.

Мероприятие было приурочено ко Дню машиностроителя.

Александр Михеев, курирующий Саратовское региональное отделение Союзмаш России, рассказал о государственной поддержке предприятий машиностроительного комплекса страны и о деятельности Союза в законотворческой и административной сферах по реализации этих мер.

"Союз Машиностроителей – это действенный инструмент для проведения эффективной государственной политики, направленной на реализацию национальных проектов и государственных программ. Одним из направлений его деятельности является работа по расширению поддержки организациям ОПК, участвующих в военно-техническом сотрудничестве. В 2024 году предприятиям, участвующим в исполнении внешнеторговых контрактов Рособоронэкспорта, государство предоставит субсидии на проведение НИОКР, модернизацию, транспортировку и послепродажное обслуживание продукции", – сообщил Александр Михеев.

Генеральный директор Рособоронэкспорта призвал формировать заделы как в военной, так и в высокотехнологичной гражданской сфере для дальнейшего развития страны в интересах достижения масштабных целей национального развития России.

"Членами Союза являются свыше 124 тыс. физических лиц, более 1100 предприятий и организаций, на которых работает 1 млн. 200 тыс. человек. Перед нами стоят реальные задачи, связанные с промышленным развитием. Для их решения Союз Машиностроителей продолжает наращивать свой потенциал, оптимизирует деятельность ранее созданных структур, создает и развивает новые центры компетенций в области формирования промышленной политики", – добавил Александр Михеев.

В 2024 году при активном участии Союза Машиностроителей России был подготовлен масштабный пул предложений по внесению изменений в нормативно-правовую базу Российской Федерации. Изменения помогут предприятиям в формировании опережающего научно-технического задела по разработке и производству высокотехнологичной продукции, а также научно-исследовательских работах.

Кроме того, Александр Михеев отметил активную деятельность Союза машиностроителей России в области молодежной и кадровой политики, а также развитию благотворительной составляющей.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
СМР
Персоны
Михеев Александр
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