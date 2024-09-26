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Известия.ru

Два атомных подводных крейсера пополнили состав Тихоокеанского флота

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Император Александр III
АПЛ четвертого поколения «Император Александр III».
Источник изображения: РИА Новости/Кирилл Иодас

Атомные подводные лодки (АПЛ) четвертого поколения «Император Александр III» и «Красноярск» пополнили подводные силы Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом 25 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня в основной пункт базирования Тихоокеанского флота, совершив сложный переход подо льдами Арктики, прибыли новейшие атомные подводные крейсеры. [Лодки] будут продолжать свой боевой путь в составе подводных сил Тихоокеанского флота для выполнения задач по обеспечению стратегического сдерживания, поддержания и повышения боевого потенциала и военной мощи России», — сказал заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков.

Он подчеркнул, что крейсеры не имеют равных в своем классе.

Помимо Фрадкова, на церемонии встречи составов АПК, которая состоялась в пункте базирования подводных сил ТОФ в городе Вилючинск, присутствовали главнокомандующий ВМФ страны адмирал Александр Моисеев, командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина и губернатор Камчатского края Виктор Солодов. Также в церемонии приняли участие личный состав соединений подводных сил Тихоокеанского флота и члены семей прибывших моряков-подводников.

Также адмирал Моисеев наградил капитанов медалями «Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов», «Адмирал Флота Советского Союза С.Г.Горшков» и «За службу в подводных силах».

Сообщается, что в ближайшее время экипажи АПК пополнят запас до необходимых норм, чтобы приступить к выполнению поставленных задач.

Ранее в этот день адмирал Моисеев заявил, что наличие стратегических подлодок в ВМФ является условием безопасности страны. По его словам, не каждый может позволить себе такое оружие.


До этого, 16 сентября, Минобороны России сообщило, что АПК «Император Александр III» и «Красноярск» для наращивания группировки сил Тихоокеанского флота осуществили подледный переход в Арктике в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024».


Стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» проходило под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева. Проверка готовности состава проводилась до 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

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