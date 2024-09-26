СВ США приостановили контракт на поставку барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд"

ЦАМТО, 25 сентября. Командование СВ США приняло решение приостановить работы в рамках контракта на сумму до 990 млн. долл., предусматривающего закупку барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд" у компании AeroVironment.

Данное решение было принято после получения уведомления от Главного счетного управления США (GAO) о подаче протеста от конкурирующей компании.

По информации Defenseone.com, протест был подан американской компанией Mistral, которая со своим продуктом вышла на рынок барражирующих боеприпасов лишь недавно. GAO должно вынести решение по протесту до 16 декабря.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2024 года AeroVironment подписала с командованием СВ США базовый пятилетний контракт на поставку барражирующих боеприпасов LUS (Lethal Unmanned Systems). Стоимость контракта с неопределенным сроком поставки неопределенного количества может составить до 990 млн. долл.

По условиям соглашения AeroVironment должна была разработать и поставить системы, позволяющие поражать танки, легкобронированную технику, высокозащищенные цели, закрытые огневые позиции и живую силу противника. Поставки барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд" планировалось начать в течение нескольких месяцев и завершить до 26 августа 2029 года.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, закупка является частью программы Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO), направленной на срочную поставку пехотным бригадным боевым группам переносных комплексов БЛА/барражирующих боеприпасов, предназначенных для борьбы с танками и бронетехникой противника за пределами прямой видимости.

В составе ВС США "Свитчблэйд" уже применяются недавно созданными подразделениями одной из бригад 101-й воздушно-десантной дивизии. Власти США также направили барражирующие боеприпасы "Свитчблэйд-300" и "Свитчблэйд-600" в качестве военной помощи на Украину.

В мае 2024 года Министерство обороны США объявило, что "ускорит поставку" "Свитчблэйд-600" американским войскам в рамках программы Replicator. Целью данной программы является оперативная поставка в войска к августу 2025 года нескольких тысяч доступных автономных систем для повышения их боеспособности.

По оценке оборонного аналитика Уильяма Блэра, шансы на победу опротестовавшей решение командования СВ США компании невелики. По статистике, GAO в 95% случаев выносит решение в пользу подрядчика, с которым первоначально был подписан контракт. К тому же Mistral лишь в мае 2024 года заключила с командованием ССО США свой первый контракт стоимостью 73,55 млн. долл. на поставку барражирующих боеприпасов GOLAM II, а AeroVironment продолжительное время является поставщиком беспилотной техники для ВС США. По заявлению AeroVironment, разбирательство никак не затрагивает другие контракты с МО США.