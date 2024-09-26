В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты

Гонконг. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Японии выразили в среду обеспокоенность в связи с проведенным Китаем испытанием межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает агентство ЭФЭ.

По его данным, представитель японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что этот пуск вызвал "серьезную обеспокоенность". По его словам, Пекин заранее не информировал Токио о плане провести этот запуск.

"Китай проводит быстрое и масштабное усиление своих ядерных возможностей. В частности, это касается и межконтинентальных баллистических ракет", - добавил представитель кабмина Японии.

Ранее китайские военные сообщили, что запустили в сторону Тихого океана межконтинентальную баллистическую ракету, назвав это испытание рутинным. При этом боевая часть ракеты была с холостым снаряжением.

В министерстве обороны КНР подчеркнули, что испытание прошло удачно, и ракета "упала в море в той зоне, в которой и планировалось".

"Все было проведено в соответствии с нормами международного права и с устоявшейся международной практикой. Пуск не был направлен против какой-то конкретной страны или цели", - добавили в министерстве.