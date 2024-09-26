AP: Украина показала США лишь некоторые положения плана Зеленского

По данным агентства, решение о поддержке идей украинского руководства будет принимать президент США Джо Байден

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Украинские власти показали американской стороне лишь некоторые положения так называемого "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на анонимный источник среди высокопоставленных чиновников Госдепартамента.

По его информации, Киев пока не представил Вашингтону полное содержание разработанного Зеленским "плана". При этом источник агентства подчеркнул, что решение о поддержке идей украинского руководства будет принимать президент США Джо Байден. По этим данным, ожидается, что политическая часть "плана" будет нацелена на "убеждение украинского народа в том, что западные [политические] институты, такие как ЕС и НАТО, приветствуют" присоединение Украины к ним. Кроме того, "план" подразумевает повышение обороноспособности Украины, включая противовоздушную оборону.

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий "план" по завершению конфликта, подробности которого он намерен обсудить с Байденом, так как там есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. Позже советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что суть его идей заключается в том, что западные страны одобрят удары вглубь территории России. Как указывал президент РФ Владимир Путин, Украина без помощи Запада не в состоянии наносить такие удары, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания.