По данным агентства, украинские власти отклонили мирные инициативы Китая и Бразилии, полагая, что они просто приостановят конфликт

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Киев готов согласиться на прекращение огня в конфликте при условии обеспечения невозможности наступления со стороны России. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на советников Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады.

"Любое другое соглашение не принесет пользы будущему Украины", - приводит агентство их слова. Указывается также, что украинские власти отклонили мирные инициативы Китая и Бразилии, полагая, что они просто приостановят конфликт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Запад не даст украинскому руководству пойти на справедливые переговоры с Россией на основе Устава ООН, поскольку власти в Киеве после государственного переворота не представляют весь народ.