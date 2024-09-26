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ТАСС

ВМФ: вооружение новейших подлодок подтвердило надежность в ходе перехода на Камчатку

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Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М") на АО "Производственное объединение "Северное машин
Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М") на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 11.12.2023.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация" и пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области Видео:

Технологии, применяемые при создании лодок, "позволяют считать их очень эффективными по всем параметрам", заявил адмирал Александр Моисеева

ВИЛЮЧИНСК /Камчатский край/, 25 сентября. /ТАСС/. Технические средства и вооружение новейших атомных ракетных крейсеров "Император Александр III" и "Красноярск" подтвердили надежность в ходе арктического перехода на Камчатку с Северного на Тихоокеанский флот. Об этом заявил главком Военно-морского флота (ВМФ) РФ адмирал Александр Моисеева в ходе церемонии встречи подлодок в Вилючинске.

"Эти подводные лодки, совершив переход и приняв участие в стратегических учениях "Океан-2024", еще раз подтвердили свою высокую надежность и характеристики, заложенные в них при проектировании конструкторскими бюро "Рубин", "Малахит" и реализованные при строительстве корабелами "Севмаша". Научный потенциал и новые технологии, применяемые при создании этих подводных лодок, позволяют считать их очень эффективными по всем параметрам, которые необходимы для применения их в составе подводных сил ВМФ России", - заявил Моисеев, слова которого приводит Минобороны РФ.

Адмирал подчеркнул, что процесс строительства подлодок проходит в штатном режиме. "Процесс проектирования атомных подводных лодок четвертого поколения, а затем и строительства их на ведущем предприятии атомного подводного кораблестроения "Севмаш" проходит в соответствии с программой военного кораблестроения и в тесном взаимодействии главного командования ВМФ, военных ученых и кораблестроителей "Севмаша". В результате мы имеем мощные и надежные корабли, которыми гордятся их экипажи" - отметил главком ВМФ. 

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