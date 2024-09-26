ВМФ: вооружение новейших подлодок подтвердило надежность в ходе перехода на Камчатку

Технологии, применяемые при создании лодок, "позволяют считать их очень эффективными по всем параметрам", заявил адмирал Александр Моисеева

ВИЛЮЧИНСК /Камчатский край/, 25 сентября. /ТАСС/. Технические средства и вооружение новейших атомных ракетных крейсеров "Император Александр III" и "Красноярск" подтвердили надежность в ходе арктического перехода на Камчатку с Северного на Тихоокеанский флот. Об этом заявил главком Военно-морского флота (ВМФ) РФ адмирал Александр Моисеева в ходе церемонии встречи подлодок в Вилючинске.

"Эти подводные лодки, совершив переход и приняв участие в стратегических учениях "Океан-2024", еще раз подтвердили свою высокую надежность и характеристики, заложенные в них при проектировании конструкторскими бюро "Рубин", "Малахит" и реализованные при строительстве корабелами "Севмаша". Научный потенциал и новые технологии, применяемые при создании этих подводных лодок, позволяют считать их очень эффективными по всем параметрам, которые необходимы для применения их в составе подводных сил ВМФ России", - заявил Моисеев, слова которого приводит Минобороны РФ.

Адмирал подчеркнул, что процесс строительства подлодок проходит в штатном режиме. "Процесс проектирования атомных подводных лодок четвертого поколения, а затем и строительства их на ведущем предприятии атомного подводного кораблестроения "Севмаш" проходит в соответствии с программой военного кораблестроения и в тесном взаимодействии главного командования ВМФ, военных ученых и кораблестроителей "Севмаша". В результате мы имеем мощные и надежные корабли, которыми гордятся их экипажи" - отметил главком ВМФ.