Forbes: западные санкции резко сократили отток капитала из России

Западные санкции привели к резкому сокращению оттока капитала из России, пишет Forbes. Ряд секторов российской экономики, особенно высокотехнологичные, переживают настоящий бум, чему политики на Западе вряд ли обрадуются.

Ариэль Коэн

Сотни миллиардов долларов, поступающие в Россию от продажи нефти и газа, помогают финансировать боевые действия Москвы на Украине и многое другое. Некоторым дипломатам и другим лицам, принимающим решения, невдомек, что доходы от экспорта энергоносителей способствуют масштабной геоэкономической поляризации между Востоком и Западом в то время, как газовые и нефтедоллары рекой льются в российский технологический сектор.

В первую очередь от конфронтации между Востоком и Западом выигрывает российский капитал, особенно сектора высоких технологий и IT. Это имеет значительные долгосрочные последствия – вторичные и третичные. По данным российского информагентства ТАСС, в 2023 году ежегодный приток государственных и частных инвестиций в столицу достиг 73,5 млрд долларов и продолжает расти, а экспорт высокотехнологичных товаров – 1,7 млрд. Эти геоэкономические эффекты приводят к изменению геополитического ландшафта и глобального баланса сил в XXIвеке, о чем многие западные политики, возможно, и не подозревают.

Непосредственное влияние на ситуацию оказали ограничения западных санкций, посыпавшихся на Москву после начала конфликта на Украине. Администрация Байдена так и не ввела полное эмбарго на поставки российской нефти из опасений, что высокие нефтяные цены могут спровоцировать инфляцию. Вместо этого она установила ценовой потолок на нефть в размере 60 долларов за баррель для стран, не участвующих в эмбарго, что принесло Москве колоссальный доход от экспорта энергоносителей.

С 2022 года на экспорте ископаемого топлива Россия заработала около 742 млрд евро. Потеряв европейские рынки, миллионы баррелей смеси Urals отправились в Китай и Индию со скидкой. В то же время природный газ продолжил поступать в не имеющие выхода к морю европейские страны, включая Австрию, Чехию, Венгрию и Словакию. А санкции на экспорт российского СПГ Запад не вводил никогда.

В результате западных рестрикций резко сократился отток капитала из России. По оценкам, в 2015–2020 гг. на Запад ушло около 150 млрд долларов (0,8% ВВП). В 2022 году начало конфликта на Украине вкупе с несовершенствами принципа верховенства закона, судебным преследованием олигархов и отдельными ожесточенными имущественными спорами привело к потере Россией рекордных 239 млрд долларов (13% ВВП), подсчитали аналитики. В настоящее время банковские и финансовые санкции препятствуют оттоку финансовых средств, а утечка капитала, по тем же подсчетам, сократилась до 29 млрд долларов в первой половине 2023 года.

Пока средний класс тратит деньги на рестораны и (преимущественно) китайские автомобили, олигархи инвестируют в недвижимость. Накопленные здесь миллиарды вызвали бум, напоминающий процветание Санкт-Петербурга и Москвы в годы Первой мировой войны. Тогда военные контракты, взятки и компенсации за погибших и раненых вызвали инфляцию и разожгли недовольство народа, которое привело к двум революциям и положило конец Российской империи. На данный момент бум подпитывает развитие промышленности с неожиданными долгосрочными последствиями, которым на Западе вряд ли обрадуются.

Как всегда, Москва получает доходов больше, чем другие российские регионы. Миллиарды, вложенные в высокие технологии и ИТ, позволяют создавать цифровые сервисы мирового уровня, благодаря которым возможна круглосуточная доставка продуктов питания, и передовые приложения "одного окна", где можно оплатить коммунальные услуги, записаться к врачу или определить ребенка в детский сад. Правительственные платформы даже предоставляют онлайн-приложения для получения свидетельств о рождении и паспортов. Пока россияне, покинувшие страну после начала масштабной спецоперации на Украине в феврале 2022 года, часто испытывают трудности с открытием банковских счетов и получением кредитных карт за рубежом, москвичи используют российскую систему "Мир", платят по QR-кодам и даже с помощью функции распознавания лиц FacePay, которая используется в общественном транспорте и магазинах. Каким образом такая система будет собирать данные и что станет с конфиденциальностью, представить себе сложно.

По мере роста налоговых поступлений амбициозный мэр Москвы Сергей Собянин направлял денежные потоки на развитие инфраструктуры и технологий. Здесь сконцентрирована бо́льшая часть электробусов в Европе (1/3 от общего числа), а к новым деловым и жилым центрам, которые раньше считались спальными районами, прокладываются новые линии метро и высокоскоростных железных дорог.

Также Москва стала ведущим российским центром развития информационных технологий для экспорта, который сократился с рекордного уровня в 10 млрд долларов в 2021 году. По сравнению с экспортом индийского программного обеспечения и китайской электроники Москва выглядит не так внушительно. Но индийцы и африканцы, которые с опаской относятся к китайской цифровой продукции, открыты для российских приложений, способных собирать терабайты данных и наряду с системой распознавания лиц угрожать национальной безопасности клиентов. В конце концов, мы помним об однажды приобретенной США программе "Антивирус Касперского", которую правительство в итоге запретило из-за предполагаемого сотрудничества разработавшей ее компании с российскими спецслужбами.

Кроме того, Россия разрабатывает ИИ-системы мониторинга городского транспорта и строительства дорог – как для внутреннего использования, так и на экспорт. На фоне обильных запасов газа и ограниченных возможностей экспорта Россия направит не менее 1 гигаватта новых энергетических мощностей на поддержку новых центров обработки данных в Московском регионе. Быстро растущий российский сектор центров обработки данных стоимостью 1 млрд долларов пытается конкурировать с Китаем и Западом, хотя еще не достиг прогнозируемых Америкой показателей.

Москва занимается привлечением знаменитостей и инвесторов. Всемирная организация развития, в которую входят в основном страны БРИКС, недавно провела конкурс, где Собянин получил награду за инновации. А на Международный форум инноваций БРИКС "Облачный город" Москва пригласила биохимика из Стэнфорда Томаса Зюдхофа (Thomas Sudhof) и профессора экономики из Колумбийского университета Джеффри Сакса (Jeffrey Sachs).

Трудно игнорировать трагическую подоплеку этого сдвига тектонических плит геополитики, но подобное всегда подразумевает наличие победителей и проигравших. Пока сотни тысяч россиян и украинцев гибнут и получают ранения, в мире идет величайшая со времен окончания холодной войны геополитическая перестройка. Лидеры БРИКС и ШОС в лице России и Китая медленно, но верно пытаются создать противовес НАТО и ОЭСР, причем поляризация включает обусловленный растущими доходами от продажи углеводородов рост в сфере высоких технологий.

Пока рано говорить об устойчивости экономического бума в России и обратимости или необратимости глобальной энергетической и технологической поляризации. Тем не менее непредвиденные последствия конфликта и санкций видны всем – и после ноябрьских выборов следующей американской администрации предстоит серьезно над ними поразмыслить.