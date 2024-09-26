Турция разрабатывает гиперзвуковую ракету на базе БРМД Tayfun

Источник изображения: topwar.ru

Турецкий оборонный концерн Roketsan ведет разработку и испытания гиперзвуковой модификации выпускаемой им баллистической ракеты малой дальности Tayfun.

Как указывается на местных ресурсах, новый вариант БРМД способен развивать скорость 5,5 М:

Турция вошла в элитную группу стран с гиперзвуковыми ракетными технологиями.

Согласно неформальной классификации, ракеты, обладая скоростью полета свыше 5 Махов, считаются гиперзвуковыми.

Tayfun на первых этапах разработки мог действовать на дальности 560 км. Однако дистанция его полета постепенно увеличивается. Планируется достичь 1000 км.

Когда мы начинаем изготавливать данные ракеты, это, конечно, пугает Грецию. Греция очень боится, когда речь заходит о Tayfun. Греция заявляет, что он может ударить по Афинам. Конечно, он долетит

- заявил Реджеп Эрдоган.

Источник изображения: topwar.ru

Генерал в отставке Франгулис Фрагос, бывший глава Генштаба греческой армии, указывал, что Турция разрабатывает баллистическую управляемую ракету, способную поражать цели на расстоянии до 2500 км.

Как отмечали в Roketsan, Tayfun обладает не только высокой точностью огня, но и способен активно маневрировать в ходе полета, что затрудняет обнаружение и поражение ракеты неприятелем.