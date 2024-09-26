Турция разрабатывает гиперзвуковую ракету на базе БРМД Tayfun

Источник изображения: topwar.ru
Турецкий оборонный концерн Roketsan ведет разработку и испытания гиперзвуковой модификации выпускаемой им баллистической ракеты малой дальности Tayfun.
Как указывается на местных ресурсах, новый вариант БРМД способен развивать скорость 5,5 М:
Согласно неформальной классификации, ракеты, обладая скоростью полета свыше 5 Махов, считаются гиперзвуковыми.
Tayfun на первых этапах разработки мог действовать на дальности 560 км. Однако дистанция его полета постепенно увеличивается. Планируется достичь 1000 км.
- заявил Реджеп Эрдоган.
Источник изображения: topwar.ru
Генерал в отставке Франгулис Фрагос, бывший глава Генштаба греческой армии, указывал, что Турция разрабатывает баллистическую управляемую ракету, способную поражать цели на расстоянии до 2500 км.
Как отмечали в Roketsan, Tayfun обладает не только высокой точностью огня, но и способен активно маневрировать в ходе полета, что затрудняет обнаружение и поражение ракеты неприятелем.