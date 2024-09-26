Флот Сингапура принял на вооружение первые две подлодки нового поколения

Во вторник, 24 сентября, Военно-морские силы Республики Сингапур ввели в эксплуатацию первые две из четырех заказанных дизель-электрических подлодок класса "Инвинсибл" (Invincible, "Непобедимый").

Как уточняет Naval News, церемония ввода в строй головной ДЭПЛ "Инвинсибл" и первой серийной "Импекабл" (Impeccable, "Безупречный") прошла на военно-морской базе Чанги, в ней участвовали премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг и министр обороны Нг Энг Хен.

Дизель-электрическая подлодка "Импекабл", Сингапур Singapore MINDEF

Обе субмарины прибыли в Сингапур с верфи немецкой компании Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) в Киле, где и были построены.

В 2013 году Сингапур заказал у TKMS первую пару субмарин класса "Тип-218SG". В 2017 году компания из ФРГ получила заказ на две дополнительные ДЭПЛ. В феврале 2019 года головную субмарину "Инвинcибл" спустили на воду. С июля 2023 года ее использовали для обучения сингапурских моряков.

В декабре 2022 года на верфи в Киле спустили на воду вторую и третью подлодки для Сингапура – "Импекабл" и "Илластриус" (Illustrious, "Прославленный"). Их собирались передать заказчику до конца 2023 года, но по неназванным причинам этого не произошло в срок.

Четвертую подлодку, получившую название "Инимитэйбл" (Inimitable, "Неподражаемый"), спустили на воду в апреле 2024 года.

Министерство обороны Сингапура отмечает, что субмарины класса "Инвинсибл" построены по индивидуальному заказу и предназначены для операций в мелководных и оживленных тропических водах, окружающих Сингапур.

Полковник Фонг Чи Онн, командующий 7-й флотилией Королевских морских сил, говорит, что особые требования, предъявленные к проекту, стали результатом 25-летнего опыта эксплуатации подводных лодок в региональных водах. Он добавил, что среди факторов, которые необходимо было учитывать при создании ДЭПЛ, – повышенные соленость и температура местных вод.

Подлодки класса "Инвинcибл" заменят в составе сингапурского флота субмарины "Челленджер" и "Арчер", которым сейчас более 60 и 40 лет соответственно.

За основу проекта "Тип-218SG" взяты немецкие ДЭПЛ "Тип-212/212A" и "Тип-214". Подлодки для Сингапура оснащают воздухонезависимыми энергетическими установками. В надводном положении водоизмещение составляет около 2000 тонн (в подводном – 2200 тонн), длина корпуса – 70 метров. Максимальная скорость под водой – 15 узлов. Автономность – 45 дней. Экипаж – 28 человек.

Субмарины оснащены восемью 533-мм торпедными аппаратами, которые в том числе используются для запуска противокорабельных ракет.