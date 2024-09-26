МНО Литвы закупило дополнительные грузовые автомобили UNIMOG U5000

ЦАМТО, 25 сентября. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы подписало с Агентством поддержки и приобретений НАТО (NSPA) контракт на закупку 51 дополнительного грузовика Mercedes-Benz UNIMOG U5000.

Машины грузоподъемностью 5 т будут использоваться для обеспечения снабжения, перевозки личного состава, медицинской эвакуации и выполнения специальных задач.

Стоимость покупки составляет 47 млн. евро. Как ожидается, поставка заказанных грузовиков UNIMOG U5000 в Литву начнется до конца текущего года.

Соглашение является дополнением к контракту 2021 года, подписанному Агентством по приобретению ПВН при МНО Литвы с немецкой компанией Daimler Trucks AG через NSPA. Всего с учетом нового контракта с 2021 года было закуплено более 170 грузовиков UNIMOG U5000. В настоящее время на вооружении ВС Литвы состоит около 500 ед. техники данного типа с учетом ранее поставленных машин.

Как заявлено, закупка техники через NSPA выгодна для МНО Литвы, поскольку агентство проводит оценку потребностей всех стран НАТО и формирует общий крупный заказ, сокращая расходы каждого покупателя.

Как сообщал ЦАМТО, в конце 2015 года ВС Литвы через Агентство поддержки и приобретений НАТО NSPA подписали базовое соглашение на приобретение до 340 грузовых автомобилей UNIMOG компании Daimler AG. Соглашение также предусматривало логистическую поддержку техники в течение первых 15 лет эксплуатации, поставку специализированного инструмента и контрольно-измерительного оборудования, обеспечение гарантии. Общая стоимость проекта составила 80 млн. евро. Позднее МНО Литвы заключило несколько контрактов на поставку дополнительных UNIMOG U5000. Первая партия из 21 грузовика была поставлена МНО Литвы 27 октября 2018 года.

UNIMOG U5000 поставляются в части Сухопутных войск Литвы и другие подразделения для перевозки личного состава, снабжения и выполнения других повседневных задач. Грузовик является одним из самых распространенных транспортных средств в вооруженных силах. Потребность ВС Литвы в грузовых автомобилях значительно возросла после формирования второй пехотной бригады. Грузовики обладают высокой проходимостью и используются как на дорогах с твердым покрытием, так и на грунтовых. Машина способна преодолевать водные преграды глубиной до 1,2 м.