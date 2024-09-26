Кремль назвал фатальной ошибкой Украины уверенность, что РФ можно принудить к миру

Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Уверенность властей Украины, что Россию можно только "принудить к миру", является фатальной ошибкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой. Потому что принудить Россию к миру невозможно", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее заявления президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН.

"Россия является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед СВО. Без достижения этих целей принудить Россию невозможно", - подчеркнул он.

По мнению Пескова, позиция Украины является "глубочайшим заблуждением, которое неизбежно будет иметь последствия для киевского режима". Кремль пессимистично оценивает перспективы "зерновой сделки", которую предлагает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы уже имеем определенный опыт реализации, а точнее нереализации "зерновой сделки". Мы исходим прежде всего из этого опыта".

Представитель Кремля указал при этом определенные трудности и сложности, связанные с зерновой сделкой.

"В любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов", - сказал Песков.

"В настоящий момент никакого диалога на этот счет не ведется (с турецкой стороной - ИФ)", - заявил пресс-секретарь главы государства.