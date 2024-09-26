Путин выступит на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию

Песков: Путин выступит на заседании совещания Совбеза по ядерному сдерживанию

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня будет еще одно важное мероприятие - это заседание постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Будет выступление президента, остальное, по понятным причинам, тоже будет с грифом "совершенно секретно", - сказал Песков.

Как следует из открытых источников, постоянное совещание по ядерному сдерживанию - это рабочий орган Совета безопасности РФ, созданный в 1998 году, его решения после их утверждения президентом РФ обязательны для исполнения всеми федеральными органами исполнительной власти.

Постоянное совещание по ядерному сдерживанию, опираясь на глубокие проработки научного и экспертного сообщества России, занимающегося проблематикой стратегических наступательных и оборонительных вооружений, в 1999-2001 годах выработало основы ядерной политики России.