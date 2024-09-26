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РИА Новости

В состав ТОФ вошли две АПЛ четвертого поколения

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Атомная подводная лодка
Атомная подводная лодка.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

АПЛ "Император Александр III" и "Красноярск" вошли в боевой состав ТОФ

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сразу две атомные подводные лодки (АПЛ) четвертого поколения "Император Александр III" и "Красноярск" вошли в боевой состав Тихоокеанского флота, сообщило в среду Минобороны РФ.

"Атомные подводные крейсеры четвертого поколения "Император Александр III" и "Красноярск" пополнили подводные силы Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении в департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ

После швартовки и построения экипажей подводных лодок главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев заслушал доклады командира АПЛ "Император Александр III" капитана первого ранга Олега Гришаева и командира АПЛ "Красноярск" капитана первого ранга Ивана Артюшина.

Моисеев по устоявшейся флотской традиции вручил экипажам подводных лодок, прибывших в пункт постоянной дислокации, жареных поросят. В ходе церемонии адмирал Александр Моисеев вручил ведомственные медали "Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов", "Адмирал Флота Советского Союза С.Г.Горшков" и "За службу в подводных силах".

"Новые атомные подводные крейсеры, значительно повысившие боевой потенциал своих соединений Тихоокеанского флота, были в плановые сроки приведены в боеготовое состояние и подготовлены к решению всех задач по предназначению, в том числе в сложных условиях Арктики", - заявил Моисеев.

В ближайшее время экипажам новейших атомных подводных крейсеров "Император Александр III" и "Красноярск" предстоит пополнить запасы до необходимых норм и приступить к выполнению задач командования ВМФ в соответствии с планами боевой подготовки.

Строительство подводных носителей стратегического ядерного оружия и многоцелевых атомных подводных лодок является одной из первоочередных задач, которая находится в сфере особого внимания Минобороны России и главного командования ВМФ.

Ведется постоянная работа по развитию группировки морских стратегических ядерных сил на Северном и Тихоокеанском флотах. Моряки-подводники успешно освоили и выполняют задачи боевого дежурства во всех широтах мирового океана в составе экипажей современных многоцелевых атомных подводных лодках четвертого поколения проекта "Ясень" и атомных ракетных подводных крейсерах стратегического назначения "Борей". Для подводных сил создана современная комплексная инфраструктура базирования, которая успешно функционирует и постоянно совершенствуется для полного соответствия всем современным требованиям, отметили в Минобороны.

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