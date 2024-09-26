В ВМФ наличие стратегических подлодок назвали условием безопасности РФ

Главком ВМФ Моисеев: стратегические подлодки снижают риски конфронтации с РФ

Безопасность и стабильность России обеспечивает наличие стратегических подводных лодок. Об этом в среду, 25 сентября, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России, адмирал Александр Моисеев на встрече атомных подводных крейсеров в Вилючинске.

Российский военачальник прибыл на Камчатский край на торжественную встречу экипажей «Император Александр III» и «Красноярск», которые завершили арктический переход с Северного на Тихоокеанский флот. Он отметил разрушительную силу оружия и назвал его положительные стороны.

«Наличие такого оружия у государства, конечно же, — это есть, с одной стороны, гарант безопасности, а с другой — всё-таки это стабильность в регионе. Не каждый себе может позволить иметь такое оружие и не каждый может пойти на определенные риски, в том числе конфронтации в данном регионе с Россией», — указал Моисеев, чьи слова приводит ТАСС.

Отмечается, что помимо главы ВМФ на мероприятии присутствовал заместитель министра обороны России Павел Фрадков.

16 сентября Минобороны России сообщило, что атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» для наращивания группировки сил Тихоокеанского флота осуществили подледный переход в Арктике в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024».

Стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» проходило под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева. Проверка готовности состава проводилась до 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.