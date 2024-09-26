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Военное обозрение

Показаны первые фотографии американского истребителя F-35C с противокорабельными ракетами LRASM

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Источник изображения: topwar.ru

Американское военное ведомство опубликовало первые фотографии многофункционального истребителя F-35C, оснащенного противокорабельными ракетами большой дальности AGM-158C (LRASM).

Как утверждают в Пентагоне, снимок был сделан во время испытательного полета, выполненного с авиабазы ​​Патаксент-Ривер (штат Мэриленд) 10 сентября текущего года. Американские специализированные издания предполагают, что возможность успешно применять подобные вооружения имеет важное значение в рамках потенциального вооруженного конфликта США с Китаем в Тихом океане.

Источник изображения: topwar.ru

Эта ракета планировалась как замена устаревшему «Гарпуну». Предполагалось создать ракету, по характеристикам почти догоняющую советскую ПКР П-700 «Гранит». Поскольку в настоящее время на вооружении американской армии имеется единственная ПКР «Гарпун», которая не может запускаться с универсальных ПУ Мк41, в настоящее время в США завершается разработка двух версий ракеты AGM-158.

Между тем, первые испытания «новейшей» разработки произошли еще в 1984 году. Авиационная версия ракеты имеет две модификации, одна из которых способна поражать цели на расстоянии до 300 километров, а вторая — около тысячи километров. При этом ракета позиционируется как малозаметная.

LRASM корректируют свой полет по GPS и посредством системы навигации по рельефу местности, что в случае искажения системами РЭБ спутникового сигнала может существенно снизить точность этих ракет на море, где отсутствует постоянный рельеф.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-35C
Harpoon ПКР
JASSM
LRASM
Mark 41
Гранит
Проекты
GPS
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