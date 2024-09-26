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Как изменится жизнь в Узбекистане после легализации азартных игр

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Легализация азартных игр
Легализация азартных игр в Узбекистане.
Источник изображения: Узбекистан

В Узбекистане с начала 2025 года вступит в силу закон, регулирующий деятельность букмекерских контор и игорных компаний, что обещает значительные изменения как в экономике, так и в социальной сфере страны. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ № УП-68 от 19 апреля 2024 года, разрешающий организацию игр, основанных на риске, и лотерей в интернете. Это решение было принято после тщательного анализа международного опыта и ситуации на внутреннем рынке.


Борьба с нелегальным бизнесом


Одной из ключевых причин легализации азартных игр стала необходимость борьбы с нелегальной деятельностью, которая процветала в условиях запрета. По данным РК Узбекистан, ежегодный отток средств из страны в пользу зарубежных платформ составлял от 350 млн до 1 млрд долларов США. Легализация позволит не только защитить граждан от мошенничества, но и увеличить доходы государственного бюджета за счет налогообложения организаторов игр. Согласно новым правилам, налог на оборот для операторов составит 4%.


Влияние на экономику


Власти ожидают, что доходы от легальных азартных игр составят около 6 млн долларов США ежегодно, что значительно пополнит государственный бюджет. Это даст возможность развивать социальные программы и улучшить инфраструктуру. Опыт других стран показывает, что при грамотном регулировании игорный бизнес может стать важным экономическим сектором.


Кроме того, развитие индустрии приведет к созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Важно отметить, что лицензии на ведение букмекерской деятельности будут выдаваться Национальным агентством перспективных проектов (НАПП), что обеспечит строгий контроль за операторами и защиту прав игроков.


Социальные аспекты и риски


Согласно исследованию, проведенному Insight, 52,9% респондентов либо поддерживают, либо относятся нейтрально к легализации азартных игр, тогда как 47,1% выступают против. Главные опасения связаны с возможным ростом игровой зависимости, особенно среди молодежи. 36,8% опрошенных считают, что после легализации возрастет количество людей с игровой зависимостью, а 35% беспокоятся о негативном влиянии на образ жизни и ценности.


В ответ на эти риски предусмотрены меры, ограничивающие доступ к играм социально незащищённых категорий граждан, а также создание обязательных программ профилактики лудомании. В частности, будет действовать Единый государственный регистр игроков и ставок для отслеживания действий и ограничений на участие определённых групп населения, таких как несовершеннолетние и государственные служащие.

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