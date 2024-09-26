Глава "Калашникова" заявил, что новый пулемет РПЛ-20 блестяще показал себя на СВО

Доработок не потребуется, добавил Алан Лушников

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Новый легкий ручной пулемет РПЛ-20 во время апробации в зоне специальной военной операции (СВО) показал себя блестяще, доработок не требуется. Об этом ТАСС на полях оборонной выставки ADEX 2024 заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"РПЛ-20 прошел войсковую апробацию в зоне специальной военной операции и, судя по отзывам из-за "ленточки", показал себя там блестяще. У наших военнослужащих очень хорошие впечатления о нем. Ничего не будем дорабатывать в РПЛ-20", - сказал он.