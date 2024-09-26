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ТАСС

Politico:в Киеве полагают, что Индия поможет достичь соглашения с РФ

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9 июля 2024. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
9 июля 2024. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник изображения: © РИА Новости Гавриил Григоров

Оно будет на приемлемых для Украины условиях, пишет газета

БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Украинские власти рассчитывают на то, что при помощи посреднических усилий Индии им удастся заключить мирное соглашение с Россией на приемлемых для Киева условиях. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на высокопоставленный источник среди руководства Украины.

По его информации, к такому выводу в Киеве пришли после визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину в августе 2024 года. Тогда индийский лидер якобы согласился с позицией украинских властей в отношении того, что мирное соглашение с Россией "не должно включать в себя передачу Москве территорий". При этом, как утверждает издание, индийский лидер настоял на том, что Украине придется пойти на компромиссы с Россией в других вопросах.

В МИД Украины не стали напрямую подтверждать информацию газеты, однако отметили, что считают Нью-Дели надежным партнером и рассчитывают на его содействие в урегулировании конфликта. "Мы хотим видеть участие Индии в процессе [создания] формулы мира, поскольку Индия может изменить ситуацию", - пояснил Politico спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал четыре условия для переговоров с Украиной, среди которых, в частности, вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмену всех западных санкций. 

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