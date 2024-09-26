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РИА Новости

Российские АПЛ обеспечивают стабильность в Тихом океане, заявил главком ВМФ

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Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах" в пункте постоянного базирования Вилючинск
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах" в пункте постоянного базирования Вилючинск.
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Главком ВМФ Моисеев: наличие подлодок снижает риски конфронтации в АТР

ВИЛЮЧИНСК (Камчатский край), 25 сен – РИА Новости. Безопасность России и стабильность обеспечивается наличием у страны, в том числе, стратегических подводных лодок, это снижает риски конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

В Вилючинске сегодня встретили атомные подводные крейсеры "Император Александр III" и "Красноярск", которые завершили арктический межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот к постоянному месту базирования. В торжественной церемонии принял участие замминистра обороны РФ Павел Фрадков.

"Безопасность в целом, мы сейчас говорим про безопасность России, обеспечивается наличием такого оружия у России, готовности этого оружия, детали не надо раскрывать, они и так понятны. Само по себе оружие этих крейсеров имеет огромные разрушительные свойства, все-таки это стратегическое ядерное оружие. Наличие такого оружия у государства, конечно же, это есть, с одной стороны, гарант безопасности, а другое - все-таки это стабильность в регионе, не каждый себе может позволить иметь такое оружие, и не каждый может пойти на определенные риски, в том числе конфронтации в данном регионе с Россией", - отметил Моисеев.

Главком добавил, что обеспечение национальных интересов России в этом регионе для ВМФ - "это государственная задача, она всегда стояла перед Тихоокеанским флотом и будет стоять".

По его словам, эти подлодки принимали участие в стратегических учениях "Океан", которые проходили с 10 по 16 сентября. "Они отрабатывали свойственные для себя задачи, участвуя в составе одной из группировок, которая действовала здесь, на севере нашей страны, в районе Чукотского и Берингова морей. Все это плановые задачи", - уточнил Моисеев.

Он напомнил, что на базе в Вилючинске всегда базировались атомные подводные лодки. "Несомненно, она развивается под требования новых кораблей. Под эти требования развивается вся инфраструктура, поэтому она только совершенствуется", - отметил главком.

Если говорить с точки зрения социальных условий жизни подводников, их семей, продолжил Моисеев, для них создаются необходимые современные условия, в том числе жилищные.

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