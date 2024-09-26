Войти
Интерфакс-АВН

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 20 спутников Starlink

122
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в среду по московскому времени вывела на орбиту очередную партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 20 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии во вторник в 21:01 по Тихоокеанскому времени США (в среду в 07:01 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 6,4 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 01:05
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"
  • 26.09 00:41
  • 0
Ответ на "Призывники в Европе – «обреченная» элита общества"
  • 25.09 23:17
  • 4963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.09 22:32
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется"
  • 25.09 22:32
  • 2
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 25.09 21:46
  • 1
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 25.09 20:53
  • 0
Ответ на "Пашинян и Эрдоган на полях Генассамблеи ООН"
  • 25.09 15:42
  • 0
Пашинян и Эрдоган на полях Генассамблеи ООН
  • 25.09 14:21
  • 0
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 25.09 10:56
  • 2
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 25.09 09:05
  • 0
Призывники в Европе – «обреченная» элита общества
  • 25.09 06:39
  • 1
Страны Западной Африки запустят спутники с помощью Роскосмоса
  • 25.09 03:57
  • 595
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.09 22:33
  • 2
Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"
  • 24.09 18:00
  • 0
Ответ на "Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград"