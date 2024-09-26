Россия представит свой павильон на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае

ЦАМТО, 25 сентября. Россия представит свой национальный павильон на международном авиасалоне Airshow China 2024, который в ноябре пройдет в Чжухае (провинция Гуандун).

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на пресс-конференции в Пекине 25 сентября заместитель губернатора провинции Чжан Ху.

Пятнадцатый международный авиационно-космический салон Airshow China 2024 пройдет в Чжухае с 12 по 17 ноября.

По словам Чжан Ху, в выставке примут участие 890 компаний из 47 стран, из них Россия, наряду с Францией, США, Саудовской Аравией и Италией, представит свой павильон.

Он отметил, что общая выставочная площадь в рамках выставки составит 450 тыс. кв. м, количество выставочных залов составит 13. Крытая выставочная площадь составит 120 тыс. кв.м.

Кроме того, как заявил Чжан Ху, на предстоящей выставке впервые в ее истории будет открыта демонстрационная зона для беспилотных летательных аппаратов.

Авиасалон Airshow China проходит с 1996 года в городе Чжухай раз в два года. Его тематика – военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Китай на выставке традиционно представляет новинки военной, космической и гражданской техники. В 2022 году в выставке приняли участие более 740 компаний из 43 стран. КНР тогда представила беспилотный летательный аппарат Attack-2, бомбардировщик H-6K и ЗРК HQ-9B, а истребители J-20 и самолет-заправщик YU-20 приняли участие в демонстрационном полете в рамках авиасалона, напоминает агентство.