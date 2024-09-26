Союзники Украины снижают ожидания от "плана победы" Зеленского (Bloomberg, США)

Bloomberg: западные лидеры снизили ожидания от "плана победы" Зеленского

На Западе снижают ожидания от "плана победы" Зеленского, сообщает Bloomberg. Мировые лидеры не видят в нем прорыва к завершению конфликта с Россией. Мрачная оценка плана подчеркивает углубляющийся пессимизм среди союзников по мере того, как конфликт затягивается, отмечается в статье.

Михаэль Ниенабер (Michael Nienaber), Сэми Адьирни (Samy Adghirni)

Западные официальные лица стремятся снизить ожидания относительно "плана победы", который Владимир Зеленский представляет в Нью-Йорке, поскольку не видят в нем прорыва к завершению конфликта с Россией.

Один из наших собеседников, владеющий информацией о том, как проходили беседы Зеленского с иностранными лидерами и попросивший не называть его имени, отметил, что в так называемом "плане победы" не было никаких реальных сюрпризов и он не является серьезным изменением правил игры. Другой чиновник назвал его "списком желаний".

Мрачная оценка плана подчеркивает углубляющийся пессимизм среди союзных стран по мере того, как военный конфликт затягивается. Союзники также опасаются ослабления поддержки Киева, если бывший президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом после выборов, до которых осталось всего шесть недель.

По крайней мере, один из союзников предположил, что пришло время для нового раунда контактов с Владимиром Путиным: либо со стороны Зеленского, либо других стран.

Кроме того, западные страны также начинают беспокоиться о собственной безопасности, поскольку Россия наращивает производство современного оружия, которое может наносить удары за пределами Украины.

Москва планирует увеличить расходы на оборону до 13,2 триллиона рублей (142 миллиарда долларов) в 2025 году, сообщает Bloomberg News со ссылкой на проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.

Зеленский представляет свой "план победы" в кулуарах ежегодного заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Один из чиновников сообщил, что, хотя союзники хотят поддерживать Украину столько, сколько необходимо, им нужно прояснить, как может выглядеть мирное урегулирование.

Зеленский сообщил, что цель его плана – укрепить позицию Украины для будущих дипломатических переговоров с Россией. Киев обеспокоен тем, что прекращение огня без четких гарантий позволит Москве нанести новый удар после перевооружения.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, заявил, что приглашение Украины в НАТО является частью "плана победы" и призвал партнеров не обращать внимания на угрозы об эскалации со стороны России.

Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне (родном городе президента США Джо Байдена) в штате Пенсильвания, чтобы привлечь внимание к борьбе Украины. Он планирует представить Байдену "план победы" на этой неделе.

Одно из посланий, которое он доносит до США на этой неделе, заключается в том, чтобы союзники не колебались. В интервью программе "Доброе утро, Америка" на телеканале ABC Зеленский заявил, что "окончание конфликта ближе, чем кажется" и призвал союзников укреплять украинскую армию.

"Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем", – сказал он ABC.

Исход президентской гонки в США, вероятно, повлияет на расчеты. Трамп заявил на митинге в понедельник, что, по его мнению, Зеленский очень хочет, чтобы победу на президентских выборах одержала кандидат от Демократической партии Камала Харрис, и сказал, что в случае победы на выборах он будет пытаться подтолкнуть Украину и Россию к столу переговоров.

Поскольку нет никаких признаков того, что Кремль планирует отступить, союзники [Украины] обсуждают возможность напрямую обратиться к Путину перед запланированной на ноябрь встречей G20 в Бразилии.

Лидеры западных стран неоднократно давали понять, что не готовы идти дальше в удовлетворении требований Украины о поставках еще более высокотехнологичного вооружения. Например, официальные лица США постарались положить конец надеждам на то, что они одобрят просьбу Киева использовать американские ракеты большой дальности для нанесения ударов в глубине территории России.

Зеленский предупредил, что если "план победы" будет отклонен, это приведет к расколу в мире. "Одна сторона будет поддерживать Украину, а другая будет делать вид, что поддерживает то, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров", – сказал он журналистам в Киеве.