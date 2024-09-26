Азербайджан показал собственный вариант модернизации советского танка Т-72

Источник изображения: topwar.ru

Азербайджан разработал собственный вариант модернизации советских танков Т-72, стоящих на вооружении армии республики, улучшенный танк показали в ходе проходящей в Баку международной оборонной выставки ADEX 2024. Об этом сообщил ТГ-канал «Воевода вещает».

К сожалению, какой-либо информации по внутренней модернизации танка не представлено, кроме того, что в данной конфигурации Т-72 получил электронику израильского производства. Также на танк установлены современные системы управления огнем и прицеливания, возможно, что тоже израильские. Снаружи модернизированный танк усилили динамической защитой, решетчатыми экранами и установили так называемый «мангал» для защиты верхней сферы башни от беспилотников. Улучшения явно сделаны с учетом опыта российской СВО на Украине.

Тактическое бревно идеально отшкурено,

— добавляет канал.

Источник изображения: topwar.ru

Со своей стороны отметим, что это не первая модернизация танков Т-72, проведенная Азербайджаном, еще в 2013 году сообщалось о том, что республика приступила к модернизации танков Т-72 до уровня Т-72 Aslan («Лев»). Проект был разработан израильской компанией Elbit Systems совместно с представителями азербайджанской промышленности.

Модернизированные Т-72 Aslan получили новую систему управления огнем, позволяющую получать информацию о поле боя, а также вести огонь управляемой ракетой. Механик-водитель и оператор-наводчик получили тепловизионные камеры. Танк способен вести огонь в любых метеоусловиях и в ночное время суток. Установлена система навигации, а также система «свой-чужой».

Напомним, что после развала СССР на вооружении армии Азербайджана находилось чуть больше 400 танков Т-72А/АВ/Б, сколько из них прошло модернизацию, не сообщается.