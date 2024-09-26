Войти
Военное обозрение

Азербайджан показал собственный вариант модернизации советского танка Т-72

122
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Азербайджан разработал собственный вариант модернизации советских танков Т-72, стоящих на вооружении армии республики, улучшенный танк показали в ходе проходящей в Баку международной оборонной выставки ADEX 2024. Об этом сообщил ТГ-канал «Воевода вещает».

К сожалению, какой-либо информации по внутренней модернизации танка не представлено, кроме того, что в данной конфигурации Т-72 получил электронику израильского производства. Также на танк установлены современные системы управления огнем и прицеливания, возможно, что тоже израильские. Снаружи модернизированный танк усилили динамической защитой, решетчатыми экранами и установили так называемый «мангал» для защиты верхней сферы башни от беспилотников. Улучшения явно сделаны с учетом опыта российской СВО на Украине.

Тактическое бревно идеально отшкурено,

— добавляет канал.

Источник изображения: topwar.ru

Со своей стороны отметим, что это не первая модернизация танков Т-72, проведенная Азербайджаном, еще в 2013 году сообщалось о том, что республика приступила к модернизации танков Т-72 до уровня Т-72 Aslan («Лев»). Проект был разработан израильской компанией Elbit Systems совместно с представителями азербайджанской промышленности.

Модернизированные Т-72 Aslan получили новую систему управления огнем, позволяющую получать информацию о поле боя, а также вести огонь управляемой ракетой. Механик-водитель и оператор-наводчик получили тепловизионные камеры. Танк способен вести огонь в любых метеоусловиях и в ночное время суток. Установлена система навигации, а также система «свой-чужой».

Напомним, что после развала СССР на вооружении армии Азербайджана находилось чуть больше 400 танков Т-72А/АВ/Б, сколько из них прошло модернизацию, не сообщается.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Компании
Elbit Systems
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 01:05
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"
  • 26.09 00:41
  • 0
Ответ на "Призывники в Европе – «обреченная» элита общества"
  • 25.09 23:17
  • 4963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.09 22:32
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется"
  • 25.09 22:32
  • 2
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 25.09 21:46
  • 1
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 25.09 20:53
  • 0
Ответ на "Пашинян и Эрдоган на полях Генассамблеи ООН"
  • 25.09 15:42
  • 0
Пашинян и Эрдоган на полях Генассамблеи ООН
  • 25.09 14:21
  • 0
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 25.09 10:56
  • 2
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 25.09 09:05
  • 0
Призывники в Европе – «обреченная» элита общества
  • 25.09 06:39
  • 1
Страны Западной Африки запустят спутники с помощью Роскосмоса
  • 25.09 03:57
  • 595
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.09 22:33
  • 2
Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"
  • 24.09 18:00
  • 0
Ответ на "Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград"