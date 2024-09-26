LIG Nex1 заключила с Минобороны Ирака контракт на поставку ЗРК Cheongung II

ЦАМТО, 25 сентября. Южнокорейская компания LIG Nex1 объявила о подписании с МО Ирака контракта стоимостью 3,713 трлн. вон (2,8 млрд. долл.) на поставку ЗРК средней дальности Cheongung II (M-SAM).

Как сообщает агентство Reuters, компания не раскрыла другие детали контракта, сославшись на требование конфиденциальности. Министерство обороны Ирака, со своей стороны, подтвердило факт подписания контракта на поставку ЗРК средней дальности, однако также не стало комментировать подробности сделки.

Сообщение о продаже последовало за подписанием в феврале 2024 года с Министерством обороны Саудовской Аравии межправительственного соглашения о поставке 10 батарей новых южнокорейских зенитных ракетных комплексов средней дальности Cheongung II (M-SAM Блок.2) общей стоимостью 3,2 млрд. долл. (4,27 трлн. вон).

Ранее LIG Nex1 заключила контракты на поставку ЗРК Cheongung II вооруженным силам Республики Корея и ОАЭ.

Ракеты-перехватчики и интеграция систем производятся компанией LIG NexOne, РЛС поставляется компанией Hanwha Systems Co., а пусковые установки и транспортные средства – компанией Hanwha Aerospace Co.

Как сообщал ЦАМТО, ЗРК Cheongung II (также носит обозначения M-SAM) был разработан Агентством оборонных разработок (ADD) и LIG Nex1. Усовершенствованный вариант предназначен для поражения не только атакующих самолетов противника на дальностях до 40 км, но и баллистических ракет. Предполагается, что ракета-перехватчик способна развивать скорость до 5М и уничтожать баллистические ракеты противника методом прямого удара на высотах до 20 км.

В состав каждой батареи ЗРК M-SAM Блок.2 входят многофункциональная РЛС X-диапазона, от четырех до восьми самоходных восьмиконтейнерных пусковых установок вертикального пуска, центр боевого управления, а также транспортно-заряжающие машины и машины обеспечения.