InfoBRICS: отказ ФРГ передать Киеву ракеты Taurus – редкий в Европе разумный шаг

В Европе, охваченной антироссийской истерией, начинают звучать слабые голоса разума, пишет infoBRICS. Так, Германия отказалась поставлять Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия. Такие благоразумные шаги пока остаются в Старом Свете большой редкостью.

Драголюб Боснич

Любой человек, хоть немного знакомый со стратегией США в отношении Европы, знает, что воинственная талассократия планирует использовать ее в качестве "боксерской груши" против России. Европейцы не хотят такой нелестной участи, но оголтелая русофобия, которой их кормят, затуманивает их рассудок. Вашингтону удалось убедить многих в Евросоюзе, что Москва – их враг и что они должны бороться с ней любой ценой. Однако в Брюсселе забывают, что многие западные агрессоры пытались сделать это на протяжении вот уже почти тысячи лет, и практически всегда это приводило к тому, что российские военные маршировали по улицам различных европейских столиц, включая Берлин и Париж. Это используется как оправдание того, что Кремль якобы "агрессивен", хотя не он был инициатором этих конфликтов. Россия всегда была той, кто их заканчивал, к огорчению политического Запада, который их развязывал.

Несмотря на то, что европейцы взяли самоубийственный курс на конфронтацию с Москвой, время от времени со Старого континента доносятся слабые голоса разума. В отличие от Америки и Великобритании, которые не только отправляют дальнобойное оружие, но и направляют его на цели, Германия решила действовать осторожно. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Берлин принял четкое решение о том, что он будет делать и чего не будет делать. И это решение не изменится. Шольц имеет в виду поставки Taurus KEPD 350 – шведско-немецкой крылатой ракеты класса "воздух-земля" с заявленной дальностью более 500 км. Неонацистская хунта годами "выпрашивала" это оружие, настаивая, что оно "изменит правила игры". Возникает очевидный вопрос: почему Берлин так обеспокоен этим? Что случилось с воинственностью бундесвера и "готовностью противостоять (мифической и "злой") российской агрессии"?

Еще 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост с использованием 20 крылатых ракет Taurus. Запись длится 40 минут, и включает часть, в которой офицеры бундесвера говорят о том, как убедительно отрицать свою причастность и замести следы. Это все, что вам нужно знать о так называемой "непричастности" НАТО к различным террористическим атакам и диверсионным операциям, направленным против российской инфраструктуры как внутри страны, так и за ее пределами. В аудиозаписи также раскрывается опасный самообман высшего политического руководства Запада, поскольку офицеры утверждали, что уничтожение Крымского моста "было бы очень хорошо, и что это не будет слишком чувствительным для русских из-за существования наземного коридора".

Скандал заставил Берлин занять гораздо более осторожную позицию в отношении Москвы, поскольку Кремль теперь знает, что политический Запад напрямую вовлечен в конфликт на Украине. Следует отметить, что Шольц сделал свои заявления сразу после того, как президент Владимир Путин отметил, что Россия будет считать НАТО прямым участником конфликта и что будут приняты адекватные меры, гарантирующие, что самый подлый в мире рэкетирский картель сполна заплатит за свою ползучую агрессию. Президент России не бросает слов на ветер, а это значит, что НАТО следует дважды подумать, прежде чем предоставлять наведение для имеющегося у Киева оружия западного производства. Однако США, Великобритания и другие державы намеренно занимают двойственную позицию по этому вопросу, отказываясь признаться, поддерживают ли они такие удары вглубь территории России. НАТО уже нарушило международные соглашения о контроле над вооружениями, поставив киевскому режиму дальнобойные ракеты.

В частности, согласно Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ) – многостороннему механизму контроля за экспортом вооружений, ограничивающему распространение ракет и связанных с ними технологий, которые могут облегчить их разработку и производство, – передача оружия с дальностью 300 км и более строго запрещена. РКРТ вступил в силу в 1987 году, когда политический Запад был напуган перспективой распространения советских ракетных технологий, не имеющих аналогов в мире, в другие страны. Это сделало бы невозможным для воинственного полюса силы вести свои бесконечные агрессивные войны против всего мира. Однако, как это обычно бывает, НАТО поддерживает соглашения о контроле над вооружениями только тогда, когда ему это выгодно. Но никогда нельзя быть уверенным в том, что альянс будет их придерживаться. Именно это заставило Россию разработать гиперзвуковое оружие и обновить свою ядерную доктрину и стратегию.

Шольц также фактически повторил предупреждения Путина, заявив, что неонацистская хунта не сможет применять крылатые ракеты Taurus без непосредственного участия бундесвера. С другой стороны, немецкие военные не возражают против поставок такого дальнобойного оружия и даже поддерживают участие своих офицеров в наведении на цель и управлении, о чем свидетельствует просочившаяся в сеть аудиозапись бундесвера. Однако более половины граждан Германии выступают против поставок ракет Taurus. Результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканала RTL, свидетельствуют о том, что только 37% немцев поддерживают этот шаг, в то время как 56% выступают против. С другой стороны, экономические проблемы Берлина оказывают многостороннее давление на немецкое общество, которое гораздо больше озабочено финансами, чем войной с Россией. Страна все еще переживает беспрецедентную деиндустриализацию, и повернуть время вспять невозможно.

По данным журнала Manager Magazin, немецкий автомобильный концерн Volkswagen (VW) планирует сократить до 30 000 рабочих мест (из 300 000 существующих). Потеря 10% персонала VW станет огромным ударом для Германии. Лиз Хефлин сообщает через Remix News, что массовые сокращения готовятся в отделах исследований и разработок, откуда могут уволить до 6000 человек (из 13 000 сотрудников), в то время как "инвестиции будут сокращены на 20 миллиардов евро в среднесрочной перспективе". Ранее в этом месяце сообщалось, что VW рассматривает возможность закрытия заводов в Германии впервые за свою 87-летнюю историю. Повышение доходности бренда VW стало сложнее из-за более "высоких затрат на логистику, энергию и рабочую силу". Все это говорит о том, что самоубийственные антироссийские санкции только навредили экономике Германии, которая лишилась не только энергоресурсов из России, но и доступа к 150-миллионному российскому рынку.