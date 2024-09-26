Индия заявила, что у нее нет мирного плана по Украине

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выступает во время совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам их переговоров в Москве. 27 декабря 2023 года.

При этом глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Нью-Дели общается с обеими сторонами конфликта

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. У Индии нет мирного плана по Украине, но она общается с обеими сторонами конфликта и передает информацию от одной другой. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

"Это своего рода исследование, которым мы занимаемся. Я имею в виду, что у нас нет мирного плана", - сказал Джайшанкар во время дискуссии в Институте общественной политики Азии в Нью-Йорке.

Он сообщил, что Индия делится беседами, которые она вела с одной стороной, с другой. "Мне кажется, что обе стороны ценят это", - отметил министр. По его словам, в мире не так много стран и лидеров, которые имеют желание или возможность взаимодействовать с обеими сторонами.

Заявление Джайшанкара прозвучало после того, как на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Индии Нарендра Моди провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В конце августа состоялся его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, советник по национальной безопасности Моди Аджит Довал посетил Санкт-Петербург и был принят Путиным. В ходе встречи Довал сообщил, что прибыл в РФ по поручению Моди с целью лично сообщить президенту РФ детали переговоров с Зеленским.

Ранее Джайшанкар заявлял, что премьер-министр Индии "хочет помочь, чем может", чтобы конфликт на Украине завершился. По его словам, правительство Моди работало по этим вопросам в течение последних 100 дней с начала его третьего срока на посту премьера после выборов, завершившихся в начале июня. Моди посетил с визитами Москву, а потом Киев, указывал Джайшанкар.