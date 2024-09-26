Китайские бронеавтомобили заметили в зоне СВО

Китайские бронеавтомобили Hushi с дополнительной защитой заметили в зоне СВО

Бронеавтомобили Hushi китайского производства заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машин обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

Бронеавтомобили, которые используют российские военные, получили дополнительную защиту от FPV-дронов и сбрасываемых с коптеров боеприпасов. Решетчатыми экранами прикрыли кузов Hushi, а над местом пулеметчика установили «мангал».

Полноприводный бронеавтомобиль весом 6,5 тонны получил двигатель мощностью 200 лошадиных сил. Hushi развивает скорость до 115 километров в час по шоссе.

Ранее в сентябре генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров сообщил, что российский бронеавтомобиль З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) «Ахмат» выпустят в двух версиях — базовой и усовершенствованной. Новая версия получит другое шасси.

В июне стало известно, что темпы выпуска бронированной санитарной машины «Линза» нарастили из-за новой конструкции, которую упростили без ухудшения характеристик.