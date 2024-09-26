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ТАСС

Небензя заявил о цели приезда Зеленского на ГА ООН

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: © Александр Щербак/ ТАСС

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций отметил, что украинский президент пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с РФ

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский приехал "с протянутой рукой" в Нью-Йорк на мероприятия высокой недели ГА ООН, чтобы попытаться убедить Запад вновь поднять ставки в конфликте с ядерной державой. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, созванном по инициативе западных стран. В заседании принимал участие Зеленский.

Как отметил российский дипломат, Зеленскому терять уже нечего, "а вот США и их союзникам, разумеется, есть". "И они прекрасно понимают ту цену, которую они могут заплатить за подобную попытку спасти украинский чемодан без ручки", - добавил Небензя. 

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