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ТАСС

Саперы гуманитарного разминирования предложили испытать систему "Минскан"

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Предупреждающая табличка "Мины"
Предупреждающая табличка "Мины".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Гендиректор частной инженерно-саперной компании "Комплит техник" Вячеслав Ковалевский отметил при этом, что роботизированные комплексы и новые технологии "не могут заменить ручной труд сапера"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Частная инженерно-саперная компания "Комплит техник" предложила специалистам МГТУ имени Баумана, разработавшим автоматизированную систему гуманитарного разминирования "Минскан", совместно испытать и применить ее в реальных условиях. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Вячеслав Ковалевский.

"Наша компания в своей деятельности ориентируется на применение инноваций и высокоэффективных технологий разминирования. И мы считаем, что такая система будет востребована в гуманитарном разминировании. При этом проверку заявленных характеристик лучше осуществить в ходе испытаний с учетом нашего реального опыта разминирования с последующим применением в реальных условиях. Мы готовы это сделать и обратились к разработчику с предложением о совместной деятельности", - сказал Ковалевский.

Он отметил, что роботизированные комплексы и новые технологии существенно повышают безопасность и эффективность гуманитарного разминирования в части, касающейся производительности.

"Но они не могут заменить ручной труд сапера. И об этом нужно помнить", - подчеркнул Ковалевский.

Ранее газета "Известия" сообщила, что специалисты МГТУ имени Баумана создали автоматизированную систему гуманитарного разминирования "Минскан", в основе которой беспилотник среднего класса с георадаром. Система призвана помочь очищать территорию от опасных находок после завершения боевых действий. 

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