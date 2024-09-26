Саперы гуманитарного разминирования предложили испытать систему "Минскан"

Гендиректор частной инженерно-саперной компании "Комплит техник" Вячеслав Ковалевский отметил при этом, что роботизированные комплексы и новые технологии "не могут заменить ручной труд сапера"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Частная инженерно-саперная компания "Комплит техник" предложила специалистам МГТУ имени Баумана, разработавшим автоматизированную систему гуманитарного разминирования "Минскан", совместно испытать и применить ее в реальных условиях. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Вячеслав Ковалевский.

"Наша компания в своей деятельности ориентируется на применение инноваций и высокоэффективных технологий разминирования. И мы считаем, что такая система будет востребована в гуманитарном разминировании. При этом проверку заявленных характеристик лучше осуществить в ходе испытаний с учетом нашего реального опыта разминирования с последующим применением в реальных условиях. Мы готовы это сделать и обратились к разработчику с предложением о совместной деятельности", - сказал Ковалевский.

Он отметил, что роботизированные комплексы и новые технологии существенно повышают безопасность и эффективность гуманитарного разминирования в части, касающейся производительности.

"Но они не могут заменить ручной труд сапера. И об этом нужно помнить", - подчеркнул Ковалевский.

Ранее газета "Известия" сообщила, что специалисты МГТУ имени Баумана создали автоматизированную систему гуманитарного разминирования "Минскан", в основе которой беспилотник среднего класса с георадаром. Система призвана помочь очищать территорию от опасных находок после завершения боевых действий.