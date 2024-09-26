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В США оценили испытания китайской многоразовой ракеты Nebula-1

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Кадр: Deep Blue Aerospace
Кадр: Deep Blue Aerospace.

ArsTechnica: испытания китайских многоразовых ракет становятся более открытыми

Испытания китайских многоразовых ракет становятся более открытыми. С такой оценкой недавнего испытания ступени перспективной китайской многоразовой ракеты Nebula-1 выступил обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

Автор заметил, что компания Deep Blue Aerospace, разрабатывающая Nebula-1, не стала скрывать видео аварии, произошедшей в ходе испытаний ракеты. «Приветствуемая новая тенденция к прозрачности со стороны китайских космических компаний», — говорится в публикации.

Бергер заметил, что в Китае становится все больше космических компаний, работающих над многоразовыми технологиями. «Deep Blue Aerospace — один из нескольких китайских стартапов в области аэрокосмической промышленности, включая Linkspace, iSpace, Galactic Energy и Space Pioneer, который, среди прочих, стремится повторить успех американской компании SpaceX с вертикальными взлетом и посадкой ракет», — говорится в публикации.

Китайская компания Deep Blue Aerospace провела частично успешные испытания многоразовой ракетной ступени 22 сентября. В ходе тестов на ступени, достигнувшей заданной высоты, произошло запланированное отключение двух из трех двигателей. Ступень начала снижение, перед посадкой успешно раскрыла посадочные опоры, зависнув над местом для приземления, после чего произошло преждевременное отключение двигателя.

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Страны
Китай
США
Компании
SpaceX
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