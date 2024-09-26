"Ремвооружение" отметило живучесть российской бронетехники

Гендиректор холдинга Денис Лепешко подчеркнул, что "это связано с высокими стандартами качества и прочности", заложенными при ее производстве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российская бронетехника часто удивляет специалистов живучестью и способностью выполнять свои функции даже при серьезных повреждениях. Одним из ее преимуществ является модульная конструкция машин, позволяющая легко заменять поврежденные элементы. Об этом ТАСС заявил генеральный директор АО "Ремвооружение" Денис Лепешко.

"Нашим мастерам действительно приходилось и приходится сталкиваться с техникой, которая удивляла своей живучестью. Это касается не только боевых машин, но и инженерных или узкоспециализированных машин, которые задействованы в определенных боевых задачах. Например, мы работали с бронетехникой, которая, несмотря на серьезные повреждения, продолжала выполнять свои функции. Это связано с высокими стандартами качества и прочности, заложенными при производстве российской техники", - сказал Лепешко.

Специалист также отметил свойство российской техники, делающее ее незаменимой в определенных ситуациях. "Кроме того, модульная конструкция машин позволяет легко заменять поврежденные элементы, что также способствует ее долговечности. Это качество делает российскую технику незаменимой в разных ситуациях", - сказал гендиректор "Ремвооружения".

Кроме того, Лепешко подчеркнул, что известный многоцелевой транспортер - тягач легкий бронированный (МТ-ЛБ, "мотолыга"), ставший очень востребованным в ходе спецоперации, останется надежным и эффективным средством. "МТ-ЛБ действительно стала востребованной в ходе специальной военной операции, и мы часто сталкиваемся с ней на нашем предприятии. Наши специалисты отмечают, что МТ-ЛБ обладает высокой универсальностью и может быть адаптирована под различные задачи благодаря возможности монтажа разнообразного оборудования", - добавил он.

Лепешко также рассказал о преимуществах машины в сравнении с зарубежными аналогами. "Что касается сравнения с зарубежными аналогами, МТ-ЛБ имеет ряд преимуществ, таких как легкость в обслуживании и ремонтопригодность, а также хорошая маневренность в условиях сложного рельефа. Однако зарубежные аналоги могут предложить более современные технологии и боевую электронику. В целом, МТ-ЛБ остается надежным и эффективным средством, особенно в условиях, когда требуется быстрая адаптация под изменяющиеся тактические задачи", - сказал специалист.

Ранее холдинг "Ремвооружение" под управлением компании "РТ-капитал" госкорпорации "Ростех" восстановил деятельность АО "261-й ремонтный завод", являвшегося банкротом.