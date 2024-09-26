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ТАСС

Небензя заявил, что Украина оказалась на грани разгрома

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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Украина оказалась на грани полного поражения, несмотря на поставки вооружений западными странами. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном украинскому кризису.

"Несмотря на обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, снабжение развединформацией, целями наведения, отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада в конфликте с целью нанести России - жизнями украинцев - стратегическое поражение, украинская армия сегодня оказалась на грани полного разгрома", - подчеркнул он. 

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