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ТАСС

Боррель считает, что "провал на Украине станет провалом везде"

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: Alberto Ortega/ Europa Press via Getty Images

Глава дипломатии ЕС также отметил, что Украина не должна сдаться и стать "второй Белоруссией"

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразил мнение, что неудача на Украине станет повсеместным провалом.

"Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде", - полагает он.

Боррель обратился к "любителям мира", выступающим, по его словам, с заявлениями на сессии Генассамблеи о необходимости завершить войну, которая "дорого обходится" Западу. "Некоторые говорят: "Остановите войну, потому что она слишком дорого нам обходится". Да, без нашей поддержки Украина должна была сдаться. Это то, о чем они просят? Не в нашем случае. Мы не хотим, чтобы Украина сдалась и стала второй Белоруссией. Это должно быть всем понятно", - добавил политик. 

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