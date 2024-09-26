Боррель считает, что "провал на Украине станет провалом везде"

Глава дипломатии ЕС также отметил, что Украина не должна сдаться и стать "второй Белоруссией"

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразил мнение, что неудача на Украине станет повсеместным провалом.

"Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде", - полагает он.

Боррель обратился к "любителям мира", выступающим, по его словам, с заявлениями на сессии Генассамблеи о необходимости завершить войну, которая "дорого обходится" Западу. "Некоторые говорят: "Остановите войну, потому что она слишком дорого нам обходится". Да, без нашей поддержки Украина должна была сдаться. Это то, о чем они просят? Не в нашем случае. Мы не хотим, чтобы Украина сдалась и стала второй Белоруссией. Это должно быть всем понятно", - добавил политик.