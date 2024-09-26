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ТАСС

Сийярто: поставки оружия не приблизили завершение конфликта на Украине

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Будапешт обеспокоен постоянно растущим риском эскалации, подчеркнул глава венгерского МИД

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Поставки вооружений никак не способствовали окончанию украинского конфликта и не приблизили его завершение. Об этом заявил во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Поставки оружия совершенно не помогли приблизить эту войну к завершению. Поставки оружия совершенно не способствовали окончанию этой войны, а увеличение количества вооружений по обе стороны фронта привело к росту числа жертв и затягиванию [конфликта]", - сказал он.

Сийярто добавил, что Будапешт обеспокоен постоянно растущим риском эскалации, а также вероятностью применения ядерного оружия. "Мы, венгры, выступаем за прекращение огня и мирные переговоры. Мы, венгры, считаем, что это самый быстрый путь к миру, потому что то, что до сих пор происходило на поле боя, доказывает, что военного решения нет", - подчеркнул глава венгерского МИД.

"Мы надеемся, что эта неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН приблизит нас к завершению конфликта, к миру и к окончанию страдания людей по соседству с нами", - резюмировал он. 

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