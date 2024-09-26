Администрация США прорабатывает механизмы дальнейшей помощи Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что доступно несколько миллиардов долларов на эти цели

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация работает над механизмами выделения дальнейшей военной помощи Украине. Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ему был задан вопрос о том, как администрация будет далее оказывать содействие Киеву, если Конгресс не продлит в ближайшие дни действие механизма PDA (Presidential Drawdown Authority). Он позволяет президенту США своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с законодателями в случае чрезвычайной ситуации.

"Президент [США Джо Байден] привержен полной и всесторонней поддержке Украины. Я думаю, вы услышите больше об этом, когда он встретится в четверг с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Мы, безусловно, помним о календаре законодателей и о сроках", - ответил Кирби. "Нам доступно несколько миллиардов долларов в рамках PDA. И мы разрабатываем механизмы, с помощью которых сможем использовать выделенные средства на поддержку Украины", - добавил он.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 13 сентября заявил на брифинге, что Министерство обороны США располагает чуть более чем $5,9 млрд, выделение которых на вооружения для Киева Конгресс одобрил в рамках PDA.

С начала осени 2023 года республиканцы в контролируемой ими Палате представителей Конгресса США несколько месяцев отказывались одобрять дополнительные бюджетные ассигнования на вооружения Украине. В конце марта нынешнего года спикер этой палаты республиканец Майк Джонсон сообщил о готовности вынести вопрос о возобновлении помощи Киеву.

Байден подписал 24 апреля утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Израилю, Украине, а также Тайваню. 20 апреля эти документы были одобрены Палатой представителей, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины и $26 млрд для Израиля, средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликтов, в том числе в секторе Газа.