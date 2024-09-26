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ТАСС

Вучич обвинил выступающих на полях ООН в лицемерии при обсуждении Украины

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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент Сербии также напомнил, что бомбардировки Югославии в 1999 году были не чем иным, как беспрецедентным нарушением международного права

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Тезис некоторых выступающих на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН о том, что конфликт на Украине является невиданным со времен Второй мировой войны прецедентом, свидетельствует о двойных стандартах в подходах к международному праву. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич с трибуны ГА ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии на 79-й сессии.

"Сегодня мы слышали от многих, что нападение на Украину открыло "ящик Пандоры", что произошел подрыв международного права, и мы стали свидетелями прецедента, которого Европа не видела со времен Второй мировой войны. Это абсолютная неправда", - подчеркнул Вучич, добавив, что Белград не только поддерживает Устав ООН, но и не ставит под вопрос территориальную целостность Украины.

"Когда лидеры больших стран решительно и громко выступают здесь о необходимости достижения свободы Украиной, о соблюдении Устава ООН и ее резолюций, я задаюсь вопросом. Почему же они не соблюдают Устав ООН и резолюцию 1244 СБ ООН, когда дело касается территориальной целостности Сербии?" - обратился к присутствующим сербский лидер, напомнив, что бомбардировки Югославии в 1999 году были не чем иным, как беспрецедентным нарушением международного права.

Вучич ранее заявлял о том, что не позволит Западу повторить агрессию против своей страны, как это было в 1999 году, и не допустит, чтобы НАТО сделала из республики добычу. По его словам, заявления американского руководства, согласно которым бомбардировки Югославии были обусловлены предотвращением этнических чисток, являются официальной версией всех сил, которые принимали участие в этой агрессии.

Бомбардировки НАТО

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Главной причиной наступательной операции "Союзническая сила" руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове".

По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов. В результате бомбардировок, по данным Сербии, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - это мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд.

За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе. За первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них умерли от 10 тыс. до 18 тыс. 

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