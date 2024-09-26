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ТАСС

Глава МИД КНР заявил, что конфликт на Украине становится более разрушительным

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Глава МИД КНР Ван И
Глава МИД КНР Ван И.
Источник изображения: © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС, архив

Ван И отметил, что Китай выдвинул предложения не нападать на атомные электростанции

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Конфликт на Украине становится все более разрушительным, в связи с чем Китай призывает не расширять зону боевых действий и не атаковать АЭС. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине.

"Каждый день кризис затягивается, приносит все больше страданий людям, все больше разрушений в регионе и все больше нестабильности в мире. Ситуация неустойчива и должна быть переломлена, все стороны должны <...> быть искренне привержены продвижению мирных переговоров", - подчеркнул он.

По этим причинам Китай в ходе заседания выдвинул предложения "не расширять зону боевых действий", "не провоцировать ни одну из сторон", "не применять оружие массового поражения", не нападать на атомные электростанции, гражданские объекты и гражданское население. 

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