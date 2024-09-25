В Перми открылось производство электродвигателей для БПЛА

В Перми запускается производство электродвигателей на постоянных магнитах. Востребованную продукцию для беспилотных летательных аппаратов будет выпускать пермская компания ООО "МоторСкай".

До конца 2024 года на предприятии произведут первую партию электродвигателей под действующие заказы. Через год объем производства составит более 10 тысяч единиц каждой модели.

По словам директора "МоторСкай" Дмитрия Лебедева, развитие компании повлечет за собой появление новых рабочих мест для производства высокотехнологичной продукции, так как рынок беспилотных летательных аппаратов растет высокими темпами.

Линейка будет включать четыре модификации электродвигателей мощностью от 250 ватт до двух киловатт. Их уникальность в том, что они обладают повышенной надежностью по сравнению с зарубежными аналогами, обходятся дешевле за счет применения современных технологий, не уступают по габаритам и весу аналогам. Силовые установки сотрудники "МоторСкай" разработали бесщеточные бесколлекторные с новым принципом работы синхронного двигателя.

До конца 2024 года на предприятии произведут первую партию электродвигателей под действующие заказы

Пермское производство позволит полностью импортозаместить двигатели известных моделей. К примеру, после демонтажа неисправного электродвигателя с популярного китайского квадрокоптера DJI Mavic на него можно установить агрегат отечественной разработки "МоторСкай", и квадрокоптер продолжит работать как ни в чем не бывало.

Через три года на предприятии планируют развить направления двигателей для тяговых систем электропогрузчиков, электросамокатов, электровелосипедов и даже для электроавтомобилей. Цель компании - стать лидером в области производства современных электродвигателей с улучшенными характеристиками и массогабаритными размерами.

В России текущий объем выпуска БАС (беспилотные автоматические системы) составляет шесть тысяч единиц в месяц, плановый должен к 2030 году подобраться к 32 тысячам. Прогноз рынка БАС в России к этому моменту - 120 миллиардов рублей.

Беспилотники сегодня используются в десятках отраслей экономики. Это топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, строительство, транспорт, туризм, геодезия и многие, многие другие. Только за минувший год российский рынок БАС вырос на 129 процентов по сравнению с 2022 годом и достиг отметки 33,7 миллиарда рулей.

Безусловно, в основном такой рост обеспечили продажи спецтехники для нужд армии: объем увеличился на 318 процентов относительно 2022 года. Рынок БАС в гражданском секторе вырос год к году на 35 процентов, до 19,8 миллиарда рублей.

Согласно проекту стратегии развития беспилотных летательных систем, объем российского рынка беспилотников к 2030 году должен составить почти 181 тысячу единиц, из которых 147,2 тысячи будут произведены внутри страны.

Справка

Предприятие создано в августе 2024 года, в штате бюро доктора и кандидаты технических наук, конструкторский коллектив с опытом разработок и серийного производства электродвигателей более 10 лет состоит из 15 инженеров-конструкторов. Инвестиции в производство получены от ряда крупных российских инвестфондов, специализирующихся на вложениях в нефтегазовый, промышленный и IT-сектор экономики, оно базируется в Пермском районе. Компания "МоторСкай" аффилирована со структурами экс-вице-президента ГК "Новомет" и владельца ООО "Роботех" Евгения Вячеславовича Пошвина.

Александр Шестаков (Пермь)