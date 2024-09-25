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Ростех

«Тяжпромэкспорт» поможет запустить металлургический комбинат в Нигерии

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Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт» Госкорпорации Ростех, компания «Новосталь-М», консорциум Proforce Manufacturing Limited и Министерство развития металлургии Федеративной Республики Нигерия подписали в Москве меморандум об участии в восстановлении Аджаокутского металлургического комбината. Проект позволит развить сотрудничество между двумя странами в сфере металлургии.

Комбинат в Аджаокуте был заложен в 1979 году при содействии СССР. К началу 90-х годов предприятие было возведено на 98%, в том числе были построены 3 прокатных стана и ТЭЦ. Однако распад СССР помешал завершить работы. В настоящий момент на комбинате функционируют только несколько небольших цехов, большая часть производственных мощностей так и не была введена в строй.

Нигерия пыталась достроить Аджаокутский комбинат с привлечением сторонних компаний, но безуспешно. Власти страны заинтересованы в запуске металлургического предприятия, чтобы сократить импорт стали и обеспечить внутренний спрос за счет местной продукции.

«Мы рады, что наши партнеры оценили компетенции российской металлургической промышленности и доверили нам реализацию столь серьезного проекта. Уверены, что соглашение поможет металлургической индустрии Нигерии выйти на новых уровень и будет способствовать укреплению дружеских отношений двух стран», − прокомментировал генеральный директор АО «ВО «Тяжпромэкспорт» Сергей Егоров.

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