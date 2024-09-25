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Военное обозрение

Авианосная группа ВМС США осталась без судна заправки после его столкновения с «неустановленным объектом» в Аравийском море

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Источник изображения: topwar.ru

Танкер-заправщик USNS Big Horn из состава пятого флота США получил повреждения в Аравийском море, оставив без топлива авианосную группировку во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln. Об этом сообщает Business Insider.

По данным портала, ссылающегося на информированный источник, танкер столкнулся с «неустановленным объектом» в акватории Аравийского моря. Как утверждается, данный объект якобы был неподвижным, но что это конкретно, никто сказать не может. Высказывается предположение, что это могла быть мель, но доказательств этому нет. Столкновение произошло в ночь с воскресенья на понедельник, 23 сентября.

Топливный корабль ВМС США, развернутый на Ближнем Востоке, получил повреждения в понедельник, по всей видимости, врезавшись во что-то во время работы в море в районе операций 5-го флота США,

— говорится в сообщении.

Источник изображения: topwar.ru

Экипаж судна не пострадал, масштаб повреждений пока не определен, так же как и причина произошедшего. Во вторник, 24 сентября, USNS Big Horn с помощью буксиров потянули в ближайший порт, где, скорей всего, произойдет оценка повреждений и будет принято решение о дальнейших действиях.

Как подчеркивают в командовании 5-го флота ВМС США, судно USNS Big Horn имело ключевое значение для операций флота на Ближнем Востоке, поскольку это единственное судно такого класса, имеющееся у американских ВМС в данном регионе.

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США
Проекты
Nimitz
Авианосец
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