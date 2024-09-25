Войти
Lenta.ru

«Калашников» представит испытанную в зоне СВО аптечку

182
0
0
Фото: «Концерн «Калашников»
Фото: «Концерн «Калашников».

«Калашников» представит испытанную в зоне СВО аптечку на выставке «Воин Экспо»

Концерн «Калашников» представит перспективную индивидуальную аптечку первой помощи (АППИ) на выставке «Воин Экспо 2024» в Москве. Об этом сообщили в концерне.

Отмечается, что АППИ испытывают в зоне проведения специальной военной операции (СВО), где комплект получает положительные отзывы от бойцов и военных врачей.

Аптечку разработали в рамках научно-исследовательской работы «Легионер» с учетом требований к экипировке военнослужащего третьего поколения. Специалисты доработали форм-фактор и применили другое схемотехническое решение с разделением АППИ на два эшелона. Это сделано для повышения эффективности оказания помощи в «красной» и «желтой» зонах.

«В состав аптечки входит гемостатический бинт на основе каолина третьего поколения с рентгеноконтрастной полосой. Он показал эффективность 88 процентов при остановке массивного артериального кровотечения, что является наилучшим результатом среди всех гемостатических средств, представленных в России», — говорится в сообщении.

Также в комплект АППИ входит противоожоговое средство, перевязочный пакет, сублингвальный анальгетик, жгуты и турникеты.

Ранее в сентябре стало известно, что мини-беспилотник «Каракурт» включили в состав разрабатываемой боевой экипировки «Легионер». Квадрокоптер предназначен для ведения воздушной разведки с передачей данных в режиме реального времени.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 03:57
  • 595
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.09 03:54
  • 4953
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 22:33
  • 2
Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"
  • 24.09 18:00
  • 0
Ответ на "Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград"
  • 24.09 16:20
  • 0
Что нужно знать о правдивости заявлений литовских властей
  • 24.09 11:40
  • 1
ВМС Индии намерены обзавестись вторым авианосцем собственной постройки
  • 24.09 11:30
  • 1
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 24.09 09:28
  • 1
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 24.09 03:54
  • 1
Российский истребитель Су-35 — это не шутки (The National Interest, США)
  • 24.09 03:36
  • 0
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.