Трюдо выразил обеспокоенность отсутствием желания у правых политиков помогать Киеву

Премьер-министр Канады призвал все мировые демократии продолжать поддерживать Украину

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил обеспокоенность отсутствием желания у политиков правого толка оказывать дальнейшую помощь Украине. Об этом он заявил журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"К сожалению, мы видели, как правые партии по всему миру отходят от поддержки Украины", - сказал Трюдо, отвечая на вопрос о том, беспокоит ли его, что в случае победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа тот откажется от дальнейшей помощи Киеву. В этой связи Трюдо напомнил, что даже в Канаде оппозиционная Консервативная партия страны отказалась голосовать за новый закон о свободной торговле с Украиной. При этом лидер Канады призвал все мировые демократии продолжать поддерживать Киев.

10 сентября Трамп в ходе дебатов со своей соперницей от демократов, вице-президентом Камалой Харрис раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за отсутствие контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине и заявил, что его необходимо как можно быстрее закончить.