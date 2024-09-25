Полномочия НАСА предложили расширить

Палата представителей США приняла расширяющий полномочия НАСА законопроект

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов приняла законопроект, предлагающий расширение полномочий НАСА. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Закон в случае его утверждения позволит американскому космическому агентству придерживаться обязательств по пилотируемой и лунным программам, обеспечивая конкуренцию по данным вопросам с китайской стороной.

«Следующая страна, которая высадится на лунной поверхности, будет играть ключевую роль в определении норм и практик, которые могут регулировать лунные и космические исследования в течение будущих десятилетий. Мы не можем уступить лидерство США в данный момент», — заявил председатель Комитета по науке Палаты представителей Фрэнк Лукас.

Законопроект, в частности, позволяет НАСА привлекать коммерческие компании к созданию скафандров для программы Artemis и Международной космической станции, а также к разработке модулей для новой околоземной станции.

В настоящее время законопроект направляется на рассмотрение в Сенат.

Ранее компания SpaceX в рамках туристической миссии Polaris Dawn успешно испытала скафандры, предназначенные для выхода в открытый космос.