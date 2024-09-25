Украина жалуется на непригодные для использования западные боеприпасы (Handelsblatt, Германия)

Handelsblatt: западные союзники поставили Украине негодные снаряды

Часть артиллерийских снарядов, поставленных Украине западными союзниками, взрываются сразу после выхода из пушечного дула, пишет Handelsblatt. И это при том, что закупались эти боеприпасы по безумным ценам.

Моритц Кох (Moritz Koch), Франк Шпехт (Frank Specht)

Кошмар любого артиллериста: снаряд взрывается не за километры на вражеских позициях, а едва покинув ствол орудия. Именно с такими случаями столкнулись солдаты ВСУ – при работе с артиллерийскими снарядами, часть из которых была поставлена в рамках чешской инициативы по боеприпасам, но многие – в том числе из США.

В августе украинское правительство проинформировало чехов о случаях преждевременной детонации снарядов. "В ходе боевого применения вышеупомянутых снарядов" происходили "многочисленные взрывы снарядов на расстоянии от 20 до 60 метров от дула", "в результате чего личный состав получал ранения, а артиллерийские системы были повреждены", говорится в письме украинской стороны, с которым смогла ознакомиться редакция Handelsblatt.

Согласно тексту документа, причиной, повлекшей за собой неисправности, стали старые взрыватели M515 и M51A5, разработанные во время Второй мировой войны. По данным украинской армии, при поставке почти 35 тысяч артиллерийских снарядов процент преждевременной детонации составил 0,05%, то есть пять из каждых 10 тысяч выпущенных ВСУ снарядов взрывались преждевременно.

Эти инциденты привлекли внимание к чешской инициативе по закупкам. Без достаточного количества артиллерийских боеприпасов украинская армия не сможет противостоять атакам превосходящих ее по огневой мощи российских сил. В феврале правительство Чехии предложило купить 800 тысяч артиллерийских снарядов на мировом рынке и доставить их на Украину на фоне временных трудностей с поставками у западных союзников. Несколько стран, поддерживающих Украину, присоединились к этой инициативе. Так, Германия участвует как крупнейший донор, финансируя поставку около 180 тысяч снарядов. Недавно Handelsblattсообщала, что немецкое правительство, возможно, заплатило за боеприпасы неоправданно высокую цену.

В ответ на запрос относительно инцидентов с преждевременно разорвавшимися снарядами в министерстве обороны Чехии пояснили, что имело место "незначительное число" технических проблем с артиллерийскими боеприпасами. Однако проблемы были решены в сотрудничестве с поставщиками. Кроме того, все партнеры по инициативе были соответствующим образом проинформированы. После того как анализ причин ошибок был доведен до сведения украинских партнеров, новых сообщений об инцидентах не поступало.

Российская армия продвигается вперед благодаря превосходящей огневой мощи

Чешское предприятие CSG, чья дочерняя компания Excalibur Army является одним из важнейших поставщиков боеприпасов для Украины, также признает факт наличия сбоев. Однако лишь часть из них касалась боеприпасов, поставленных в рамках чешской инициативы. Аналогичные случаи фиксировались и с артиллерийскими снарядами того же типа, отправленными другим союзником. В августе украинцы также проинформировали о наличии проблем командование сухопутных войск США в Европе.

В ответ на запрос в бундесвере заявили, что не используют взрыватели моделей M515 и M51A5. По словам официального представителя немецкого оборонного ведомства, также не существует общего правила о том, какого процента сбоев следует ожидать при использовании артиллерийских боеприпасов в боевых условиях. Коэффициент ошибок зависит от нескольких факторов, например, от используемого заряда или взрывателя.

В компании CSC также отметили, что в некоторых случаях ВСУ использовали неподходящую комбинацию компонентов артиллерийского снаряда – например, неподходящие взрыватели, что и могло стать причиной неисправности.

Однако проблемы могли быть связаны и с тем, что союзники поставляли на Украину боеприпасы, часть которых слишком долгое время хранилась на складах. Например, британская Счетная палата подвергла критике тот факт, что Великобритания отправила в зону боевых действий оборудование, которое в противном случае пришлось бы утилизировать или заменить, о чем сообщала газета Financial Times. Поставки таких вооружений Киеву в том числе позволили Лондону сэкономить на утилизации.

В самом начале конфликта восточноевропейские страны – члены НАТО предоставили Украине танки, гаубицы и другую технику из собственных запасов, часть которой хранилась еще с советских времен и находилась в плохом состоянии. Однако такие поставки были вызваны в том числе и тем, что западные партнеры долгое время отказывались поставлять свою современную технику. Преимуществом было и то, что украинцы были знакомы с восточноевропейским оборудованием и вооружениями.

По данным министерства обороны Чехии, в рамках инициативы по поставке боеприпасов на Украину уже поставлено более двух миллионов крупнокалиберных и около 22 миллионов снарядов малого и среднего калибра. В письме, в котором указывается на неисправности, украинская сторона прямо признает важность предпринятых чехами шагов.

Превосходящая огневая мощь российской армии является важной причиной, по которой в последние месяцы русским удавалось медленно но верно продвигаться вперед в Донбассе. Поэтому для Украины крайне важно организовать поставки боеприпасов.

Значительная часть боеприпасов, закупленных по чешской инициативе, скорее всего, поступит из Турции. Однако недавно стало известно, что на Украину попали боеприпасы из Индии – хотя Нью-Дели старается избежать разлада с Москвой. По данным информационного агентства Reuters, Индия изначально поставляла боеприпасы заказчикам в Европе, при этом неизвестно, какие были задействованы посредники. Как стало известно Handelsblatt из немецких правительственных кругов, Германия уже некоторое время использует дипломатические каналы, чтобы убедить индийское правительство отказаться от непрямых поставок боеприпасов через европейских посредников.

Обвинения в непрозрачности закупок

Чешская инициатива по закупке боеприпасов недавно оказалась в центре широкого обсуждения. Члены коалиционного правительства Чехии подвергли критике непрозрачную политику закупок, проводимую в рамках инициативы по поставкам. Лукаш Вагенкнехт из Чешской пиратской партии заявил, что именно в силу отсутствия прозрачности процесса закупок профинансированные Германией боеприпасы были приобретены по значительно более высокой стоимости, нежели прочие поставки.

Министерство обороны Чехии решительно отвергло выдвинутые депутатом обвинения. Ответственный за реализацию инициативы орган выступал лишь в качестве посредника, получавшего коммерческие предложения от определенной группы поставщиков, говорится в ответе на запрос Handelsblatt. Страны-доноры сами решают, у кого им покупать и по какой цене. На рабочем уровне осуществляются ежедневные контакты как с Украиной, так и с союзниками, инициатива по боеприпасам также обсуждается в рамках Контактной группы по Украине и в других форматах.

Чтобы улучшить снабжение украинских войск, западные партнеры переходят к поддержке заводов по производству оружия и боеприпасов на территории Украины. Дания недавно пообещала выделить 25 миллионов евро на покупку оборудования, произведенного на Украине, которое пойдет на нужды ВСУ. Немецкая оборонная компания Rheinmetall поставляет техническое оборудование для украинского завода по производству боеприпасов на сумму, измеряемую трехзначным количеством миллионов евро.