В Германии начнут испытания верхней ступени Ariane 6 из углеродного композита

European Spaceflight: в Германии начнутся испытания ракетной ступени Icarus

На стенде Германского центра авиации и космонавтики в Лампольдсхаузене начнутся испытания демонстрационного образца верхней ступени Innovative Carbon ARiane Upper Stage (Icarus) ракеты Ariane 6. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Изделие Icarus изготовлено из углеродного композита. Работы над ним ведутся в рамках проекта Phoebus. К первым испытаниям Icarus будет готов в 2025 году.

Icarus сменил на стенде P5.2 другую ступень носителя — Hot Firing Module (HFM), которую отправили в Европейский центр космических исследований и технологий (ESTEC) в Нидерландах для «еще одной испытательной программы».

Ранее издание SpaceNews сообщило, что неполадку верхней ступени, наблюдавшуюся в ходе первого пуска ракеты Ariane 6, планируется исправить обновлением программного обеспечения.