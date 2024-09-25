Войти
Lenta.ru

В Германии начнут испытания верхней ступени Ariane 6 из углеродного композита

179
0
0
Фото: ESA / Manuel Pedoussaut / Handout / Reuters
Фото: ESA / Manuel Pedoussaut / Handout / Reuters.

European Spaceflight: в Германии начнутся испытания ракетной ступени Icarus

На стенде Германского центра авиации и космонавтики в Лампольдсхаузене начнутся испытания демонстрационного образца верхней ступени Innovative Carbon ARiane Upper Stage (Icarus) ракеты Ariane 6. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Изделие Icarus изготовлено из углеродного композита. Работы над ним ведутся в рамках проекта Phoebus. К первым испытаниям Icarus будет готов в 2025 году.

Icarus сменил на стенде P5.2 другую ступень носителя — Hot Firing Module (HFM), которую отправили в Европейский центр космических исследований и технологий (ESTEC) в Нидерландах для «еще одной испытательной программы».

Ранее издание SpaceNews сообщило, что неполадку верхней ступени, наблюдавшуюся в ходе первого пуска ракеты Ariane 6, планируется исправить обновлением программного обеспечения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Проекты
Ariane РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 03:57
  • 595
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.09 03:54
  • 4953
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 22:33
  • 2
Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"
  • 24.09 18:00
  • 0
Ответ на "Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград"
  • 24.09 16:20
  • 0
Что нужно знать о правдивости заявлений литовских властей
  • 24.09 11:40
  • 1
ВМС Индии намерены обзавестись вторым авианосцем собственной постройки
  • 24.09 11:30
  • 1
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 24.09 09:28
  • 1
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 24.09 03:54
  • 1
Российский истребитель Су-35 — это не шутки (The National Interest, США)
  • 24.09 03:36
  • 0
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.